Het overlijden van paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel heeft voor veel reacties gezorgd vanuit de sportwereld en daarbuiten. Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Deel jouw herinneringen aan Bibian Mentel via ons reactieplatform NUjij. De mooiste reacties vind je terug in een nieuw artikel op NU.nl

“Verzamel herinneringen in plaats van bezittingen”, schreef Edwin Spee, de echtgenoot van de overleden snowboardster op Instagram. Wat zijn jouw herinneringen aan Bibian Mentel? Welk momenten uit het leven van Bibian Mentel zijn jou bijgebleven? Heeft ze jou op een bepaalde manier geïnspireerd, en zo ja, hoe?

Vertel jouw persoonlijke verhaal hieronder in een reactie op NUjij. Een overzicht van de mooiste verhalen publiceren we in een nieuw artikel.