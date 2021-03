Edwin Spee, de echtgenoot van de overleden paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel heeft op Instagram iedereen bedankt voor de "mooie berichten". Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. "Ik ben verdrietig, maar trots", schrijft Spee op de Instagram-pagina van Mentel.

"Met veel verdriet moet ik afscheid nemen van mijn mooie vrouw, lieve vriendin, beste maatje en de vrouw die mij leerde waar het echt om gaat in het leven", schrijft Spee.

"Ondanks het feit dat ze wist dat ze haar laatste jaar leefde en we door de lockdown maar weinig konden ondernemen, maakte Bibian van elke dag toch weer een feestje. Tot de laatste minuut was haar prachtige lach onverwoestbaar en was ze in staat de mensen om haar heen liefde te geven."

De drievoudig paralympisch kampioene kreeg enkele weken geleden van de doktoren te horen dat ze vanwege uitzaaiingen in haar hersenen niet lang meer te leven zou hebben. "Ondanks dat Bibian stervende was, behoren de laatste weken tot de mooiste weken van mijn leven", aldus Spee.

"Ik wil iedereen bedanken voor de mooie berichten. Ik ben trots dat zij zoveel mensen heeft weten te raken en heb Bibian beloofd om haar boodschap te blijven verspreiden. Verzamel herinneringen in plaats van bezittingen. En ben alsjeblieft een beetje lief voor elkaar."