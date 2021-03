In een uiteindelijk met 99-94 van Atlanta Hawks verloren basketbalwedstrijd viel Los Angeles Lakers-sterspeler LeBron James zaterdag in het tweede kwart uit met een enkelblessure. De 36-jarige vedette verliet het veld echter pas nadat hij zijn recordreeks van wedstrijden met minimaal 10 gescoorde punten had aangescherpt tot 1.036.

Nadat tegenspeler Solomon een overtreding maakte op James, ging de speler van regerend NBA-kampioen Los Angeles Lakers met een schreeuw naar de grond. Na de spelhervatting scoorde hij vervolgens een driepunter en daarmee de gewenste tien punten.

Vlak na de score vroeg James een timeout aan om de wedstrijd te verlaten. Vervolgens sloeg de basketbalsterspeler onderweg naar de kleedkamer een stoel omver.

Los Angeles Lakers moet ook de andere sterspeler Anthony Davis al veertien wedstrijden missen vanwege een kuitblessure.