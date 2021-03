LeBron James kan voorlopig niet actie komen voor Los Angeles Lakers. De 36-jarige basketballer raakte zaterdag in het NBA-duel met Atlanta Hawks (94-99-nederlaag) geblesseerd aan zijn enkel. Hij kwam even terug, scherpte zijn record voor meeste duels op rij met minimaal tien punten aan tot 1.036 en verliet vervolgens het veld in het STAPLES Center.

James raakte aan het begin van het tweede kwart geblesseerd toen Hawks-speler Solomon Hill op zijn rechterenkel viel. De viervoudig NBA-kampioen ging met een schreeuw naar de grond.

Na de wedstrijd werd duidelijk dat James zijn enkel heeft verzwikt. Naar verluidt wacht hem een hersteltijd van zes weken tot drie maanden. Het reguliere NBA-seizoen van de Lakers eindigt op 16 mei.

"De weg terug begint nu. Ik hoop snel terug te zijn alsof ik nooit ben weggeweest", schreef James op sociale media, enkele uren nadat hij geblesseerd was geraakt. "Niets maakt mij bozer en droeviger dan dat ik niet beschikbaar ben voor mijn teamgenoten. Vanbinnen en vanbuiten doet het pijn."

James slaat stoel omver

De forward kwam nadat hij de blessure had opgelopen nog wel even terug in het veld. Met zijn geblesseerde enkel maakte hij direct een driepunter, waardoor hij op de gewenste tien punten kwam.

De Lakers namen vervolgens een time-out, waardoor James definitief het veld kon verlaten. De Amerikaan sloeg onderweg naar de kleedkamer uit frustratie een stoel omver.

Regerend kampioen Los Angeles Lakers moet de andere sterspeler, Anthony Davis, al veertien wedstrijden missen vanwege een kuitblessure. James deed deze jaargang mee in 41 van de 42 duels van de regerend kampioen.