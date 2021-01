Conor McGregor was donderdag op de persconferentie in de aanloop naar zijn rentree in de UFC haast onherkenbaar. Bij vrijwel alle persmomenten waar hij in het verleden aanschoof ontstond vuurwerk, maar in de aanloop naar het gevecht van zondag tegen Dustin Poirier was hij opvallend rustig en respectvol.

"Ik ben, net als iedereen binnen de UFC, erg onder de indruk geraakt van de prestaties van Poirier", zei McGregor over de Amerikaan, die de laatste jaren uitgroeide tot een van de grotere namen in de UFC. "Ik vind het een enorme eer om het podium met hem te mogen delen."

De Ierse kooivechter kondigde in juni 2020 voor de derde keer zijn pensioen aan, maar de voormalig kampioen in het licht- en vedergewicht staat toch weer aan de vooravond van zijn rentree in de mixed martial arts (MMA). McGregor kwam de afgelopen jaren buiten zijn prestaties als kooivechter ook in het nieuws met talloze incidenten buiten de octagon.

McGregor hoopt dat er zondag weer over eens over zijn sportieve prestaties gesproken wordt. "Dit gevecht moet een van de hoogtepunten uit mijn carrière worden. Al het geld en alle prijzen komen en gaan, maar het gaat om het maken van hoogtepunten en daarom ben ik hier."

'Hoop dat we het publiek met goed en lang gevecht kunnen vermaken'

McGregor en Poirier zijn geen onbekenden van elkaar, want de twee namen het in 2014 al eens tegen elkaar op tijdens UFC 178. In dat gevecht versloeg McGregor de Amerikaan al in de eerste ronde met een technische knock-out.

De 32-jarige Poirier, die interim-lichtgewichtkampioen was bij de UFC, hecht niet veel waarde meer aan dat gevecht van zeven jaar geleden. "Ik zit momenteel in een totaal andere fase van mijn carrière en ik weet wat een overwinning op McGregor in de vechtsport betekent", zei Poirier.

McGregor put vertrouwen uit zijn vorige gevecht met de Amerikaan. "Ik heb de kwaliteiten in huis om ook dit keer snel toe te slaan, maar eigenlijk hoop ik op een goed en lang gevecht.", aldus de Ier. "Ik hoop dat Dustin het op kan brengen en dat we het publiek kunnen vermaken."

Het gevecht vindt zondag rond 6.00 uur (Nederlandse tijd) plaats op het Fight Island van de UFC in Abu Dhabi.

