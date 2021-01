Dakar Rally-deelnemer Pierre Cherpin is vrijdag op 52-jarige leeftijd overleden. De Franse motorcoureur kwam zondag tijdens de zevende etappe ten val en lag sindsdien in coma.

Cherpin werd zondag bewusteloos gevonden, waarna hij in het ziekenhuis in Sakaka een operatie moest ondergaan omdat hij ernstig hoofdletsel had opgelopen. In de afgelopen dagen was zijn situatie stabiel en werd hij van Sakaka naar Djedda gebracht.

Vanuit Djedda zou Cherpin naar het ziekenhuis van Lille worden gevlogen. Tijdens die vlucht overleed de Fransman, die voor de vierde keer meedeed aan de Dakar Rally, aan zijn verwondingen.

Cherpin deed zonder ambities mee aan de Dakar Rally. "Ik ben een amateur en ga niet voor de winst, maar ik wil landschappen ontdekken en meer van de wereld zien", zei hij onlangs. "Alles is spannend: het motorrijden, het beleven van je passie en het leren kennen van jezelf."

De motorcoureur debuteerde in 2009 in de Dakar Rally en deed ook in 2012 en 2015 mee. Bij de editie van dit jaar, die vrijdag eindigt, stond hij op de 77e plaats in het klassement.