Na een sportjaar dat volledig werd overschaduwd door het coronavirus gaan we in 2021 op herkansing, met onder meer het uitgestelde EK voetbal en de Olympische Spelen in het vooruitzicht. Dit zijn de belangrijkste sportevenementen die dit jaar - onder voorbehoud - op het programma staan.

Op de bomvolle kalender springen het EK voetbal en de Olympische Spelen vanzelfsprekend het meest in het oog. De twee grootste evenementen op de kalender werden een jaar verplaatst naar de zomer van 2021, maar net als bij alle andere toernooien is het de vraag of het dit jaar wél allemaal haalbaar blijkt.

Voorlopig is de wereld nog in de ban van het coronavirus en gelden er strenge reisrestricties. Een EK in twaalf verschillende landen en de Spelen in Tokio, waarbij atleten uit landen over de hele wereld komen, worden een logistieke uitdaging. De onderstaande kalender is veelbelovend, maar dus onder voorbehoud.

Januari

16-17 januari: EK allround en sprint in Heerenveen

22-24 januari: EK shorttrack in Gdansk

30-31 januari: WK veldrijden in Oostende

30 januari: Rico Verhoeven-Jamal Ben Saddik om wereldtitel in zwaargewicht

Februari

7 februari: Super Bowl

8-21 februari: Australian Open

11-14 februari: WK afstanden in Heerenveen

Maart

5-7 maart: WK shorttrack in Dordrecht

5-7 maart: EK atletiek (indoor) in het Poolse Torun

19-21 maart: Eerste Formule 1-race van seizoen in Australië

24-31 maart: Groepsfase EK voetbal onder 21 jaar met Jong Oranje

Jong Oranje begint in maart aan het EK, dat in maart start en begin juni eindigt.

April

4 april: Ronde van Vlaanderen

11 april: Parijs-Roubaix

18 april: Amstel Gold Race

21-25 april: EK turnen in Bazel

25 april: Luik-Bastenaken-Luik

Mei

8-30 mei: Giro d'Italia

10-23 mei: EK zwemmen in Boedapest

16 mei: Finale UEFA Women's Champions League in Göteborg

23 mei-6 juni: Roland Garros

26 mei: Europa League-finale in Gdansk

29 mei: Champions League-finale in Istanboel

31 mei-6 juni: Knock-outfase EK voetbal onder 21 jaar

Juni

11 juni-11 juli: EK voetbal

11 juni-11 juli: Copa América in Argentinië en Colombia

26 juni-18 juli: Tour de France

28 juni-11 juli: Wimbledon

De Amstel Gold Race kon in 2020 niet doorgaan.

Juli

2-11 juli: Giro Rosa

23 juli-11 augustus: Olympische Spelen

Augustus

14 augustus-5 september: Vuelta a España

15 augustus-30 september: EK volleybal (vrouwen)

25 augustus-3 september: Paralympische Spelen

30 augustus-12 september: US Open

September

3-5 september: GP van Nederland in Formule 1

8-12 september: EK wielrennen in Italië

19-26 september: WK wielrennen in België

De Olympische Spelen in Tokio werden net als veel andere evenementen een jaar uitgesteld.

Oktober

6-10 oktober: Nations League Finals (voetbal) in Italië

17-24 oktober: WK turnen in Japan

November

2-7 november: EK kortebaanzwemmen in Kazan

December

2-19 december: WK handbal (vrouwen) in Spanje

5 december: Laatste Formule 1-race van seizoen in Abu Dhabi

13-18 december: WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi

In december: WK voetbal voor clubs in Japan

In december: WK darts

Eind december: Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen

