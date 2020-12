Alex Morgan vertrekt na slechts vijf wedstrijden en twee doelpunten alweer bij Tottenham Hotspur. De Amerikaanse topspeelster keert terug naar de Verenigde Staten.

De 31-jarige Morgan maakte in september de sensationele overstap van Orlando Pride naar de Londense topclub. Ze tekende een contract voor een jaar in Engeland, maar vertrekt daar nu om nog onbekende redenen weer.

Morgan is een wereldster in het vrouwenvoetbal. Ze heeft 170 interlands op haar naam staan namens de VS en scoorde daarin 107 keer. Met het nationale team won Morgan in 2012 olympisch goud en werd ze in 2015 en 2019 wereldkampioen.

De topschutter van 'Team USA' beviel in mei van haar eerste kind. Mede daardoor kwam ze pas begin deze maand tot haar eerste doelpunt tegen Brighton & Hove Albion (3-1) in het Tottenham-shirt.

Ondanks haar snelle vertrek bewaart Morgan goede herinneringen aan Tottenham. "Ik ben de club, mijn teamgenoten en de 'Spurs'-fans eeuwig dankbaar voor de goede zorgen voor mij en mijn familie", zegt Morgan. "Ik heb hier de kans gekregen om terug te keren in de sport waar ik zo van hou. Bedankt aan iedereen die dit hoofdstuk uit mijn voetbalcarrière zo speciaal heeft gemaakt."

Morgan was in eigen land eerder op het hoogste niveau actief voor Portland Thorns FC en Orlando Pride. Naar verluidt gaat ze weer voor Orlando Pride spelen.