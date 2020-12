Voormalig hockeycoach Joost Bellaart is in de nacht van zondag op maandag op 69-jarige leeftijd overleden aan acute leukemie, zo melden de NOS en De Telegraaf maandag. Bellaart wordt gezien als een van de succesvolste clubcoaches in het Nederlandse hockey.

Bellaart was tussen 2001 en 2003 bondscoach van de Nederlandse hockeyers. Hij volgde de ontslagen Maurits Hendriks op en kende in die twee jaar de roerigste tijd uit zijn loopbaan als trainer.

Oranje plaatste zich als regerend olympisch kampioen niet rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2004, waarna een deel van de spelersgroep in opstand kwam. De spelers eisten een vertrek van de bondscoach, maar van de hockeybond mocht hij aanblijven.

Bellaart hield in oktober 2003 de eer aan zichzelf en stapte op. Hij won in de periode als bondscoach twee keer de Champions Trophy (2002 en 2003).

Als clubcoach pakte Bellaart met de mannen van HC Klein Zwitserland (HCKZ) tussen 1976 en 1981 vijf landstitels op rij. Ook veroverde hij twee Europacups met de Haagse club.

Na zijn vertrek bij HCKZ in 1981 werkte Bellaart in onder meer Frankrijk en Italië en was hij assistent-bondscoach bij Oranje, voor hij er begin deze eeuw als bondscoach aan de slag ging. Ook maakte hij de overstap naar de voetbalwereld, waar hij bij AZ als marketingmanager aan de slag ging.