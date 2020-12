Quincy Promes is dinsdag op vrije voeten gesteld, nadat hij zondag werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident. De aanvaller van Ajax is nog steeds verdachte, maar er is op dit moment geen reden om hem langer vast te houden.

Promes is zondag en maandag gehoord over het steekincident dat in juli van dit jaar plaatsvond in Abcoude. De advocaat van de 28-jarige Amsterdammer heeft in een reactie in laten weten dat hij alle betrokkenheid ontkent.

Het slachtoffer, volgens Het Parool een neef van Promes, deed pas een maand geleden aangifte omdat eerst geprobeerd zou zijn onderling een oplossing te vinden. Hij werd echter benaderd door de politie, nadat er een tip over het voorval was binnengekomen, bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz in gesprek met De Telegraaf.

Moszkowicz laat in een reactie aan NU.nl weten met verbazing kennis te hebben genomen van de verklaring van Promes. De voetballer zei eerder dat hij op het moment van het incident niet in de loods in Abcoude was, waar een familiefeest aan de gang was. "Er zijn ooggetuigen gehoord", aldus de raadsman.

Slachtoffer liep ernstig knieletsel op

Het slachtoffer liep ernstig knieletsel op. Promes wordt dan ook verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een misdrijf waar maximaal vier jaar gevangenis op staat.

Dat de 47-voudig international van Oranje is vrijgelaten, betekent dat er op dit moment geen gronden zijn om hem langer vast te houden, zoals vluchtgevaar, verstoring van het onderzoek of kans op herhaling. Hij mag een eventuele rechtszaak dus in vrijheid afwachten.

Een dag na de met 4-0 gewonnen Eredivisie-wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle werd Promes gearresteerd. De aanvaller, die vorig jaar overkwam van Sevilla en nog tot medio 2024 onder contract staat bij Ajax, maakte zaterdag het tweede doelpunt.