De verrassende overwinning van Max Verstappen in Abu Dhabi zal het team de komende maanden goeddoen. Het is de vraag of de zege van de Nederlander voor een extra stimulans binnen het team zal zorgen, maar F1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke zijn van mening dat de zege niet nadelig is voor de renstal.

Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen via podcast@nu.nl of volgen op Twitter. Laat op Apple Podcasts ook een reactie achter over de aflevering en abonneer je op ons zodat je niets hoeft te missen.