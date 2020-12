Ajax Vrouwen heeft donderdag de heenwedstrijd in de eerste ronde van de Champions League verloren van Bayern München. Het werd 1-3 op De Toekomst, waardoor de kans groot is dat de Amsterdamse club wordt uitgeschakeld.

Halverwege was het nog 0-0, waarna in de tweede helft liefst vier goals vielen. Eerst werkte Ajax-verdediger Kay-Lee de Sanders de bal ongelukkig in eigen doel en Sydney Lohmann maakte de 0-2 voor de koploper van de Bundesliga. Via Jonna van de Velde deed Ajax elf minuten voor tijd iets terug en Marina Hegering bepaalde namens Bayern de eindstand op 1-3.

Volgende week woensdag is de return in München en dan heeft Ajax een klein wonder nodig om alsnog de achtste finales van het miljoenenbal te bereiken.

PSV, de andere Nederlandse club in de Champions League, verloor woensdag al het heenduel met FC Barcelona met 1-4, mede door een goal van Lieke Martens. Woensdag is de return in Barcelona. Door de twee nederlagen is de kans groot dat de Champions League na de winterstop verder gaat zonder Nederlandse clubs.

Een duel tussen Oranje-internationals Lineth Beerensteyn en Stefanie van der Gragt. (Foto: Pro Shots)