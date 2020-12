De 200 meter, de favoriete afstand van Dafne Schippers, keert volgend jaar terug in het programma van de Diamond League, zo is vrijdag bekendgemaakt. De organisatie heeft het volledige programma in ere hersteld.

Tot onvrede van tweevoudig wereldkampioen Schippers was de 200 meter een van de onderdelen die een jaar geleden geschrapt werd vanwege de inkrimping van de Diamond League. Ook het discuswerpen, het hink-stap-springen, de 3000 meter steeple chase en de 5000 meter zijn weer opgenomen in het programma van de reeks lucratieve atletiekwedstrijden.

Niet alleen Schippers was fel tegenstander van de inkrimping, ook andere atleten en de atletenvakbond Athletics Association reageerden teleurgesteld.

Onder die druk heeft de Diamond League het volledige programma in ere hersteld met 32 onderdelen. Ondanks de teruglopende inkomsten door de coronapandemie, is er toch 5,8 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen onder de atleten. Nieuw is een bonuspot van ruim 400.000 euro voor atleten die het hele jaar door constant op hoog niveau presteren.

Femke Bol pakte in september goud bij de Diamond League in Rome. (Foto: Pro Shots)

Nederland was afgelopen seizoen zeer succesvol

De Diamond League begint op 23 mei in het Marokkaanse Rabat. De finalewedstrijd is begin september in Zürich. De wedstrijdenreeks bestaat vooralsnog uit dertien gala's.

Afgelopen seizoen waren de Nederlandse atleten zeer succesvol in de Diamond League, al was het deelnemersveld door de coronacrisis beduidend minder sterk.

Hoogtepunt was het goud voor Femke Bol (400 meter horden), Lieke Klaver (400 meter) en Nadine Visser (100 meter horden) in september in Rome. Voor het eerst in de historie van de Diamond League, die in 2010 de eerste editie kende, waren er drie Nederlandse zeges in een weekend.