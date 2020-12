De Oranjevrouwen hebben de EK-kwalificatie dinsdag afgesloten met een ruime overwinning op Kosovo. Nederland won in het Rat Verlegh Stadion in Breda met 6-0, waardoor het zonder puntenverlies bleef in de groep.

Omdat Oranje al lang zeker is van deelname aan het EK dat in 2022 in Engeland gehouden wordt, gaf gelegenheidsbondscoach Arjan Veurink een aantal vaste bankzitters de kans. Voor rust leidde dat niet tot goed spel en er werd ook niet gescoord tegen de nummer 125 van de wereldranglijst.

In de tweede helft liep de score snel op door een hattrick van Katja Snoeijs (1-0, 4-0 en 6-0), twee goals van Jill Roord (2-0 en 5-0) en een treffer van Lieke Martens (3-0).

Door de ruime zege eindigt Nederland met imposante cijfers in groep A. De regerend Europees kampioen heeft dertig punten uit tien wedstrijden en een doelsaldo van 48 voor en 3 tegen.

Het duel met Kosovo was de laatste interland van Oranje in 2020. De ploeg komt in de eerste maanden van 2021 weer in actie en die duels staan in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Het is voor het eerst dat de Nederlandse vrouwen de Spelen hebben gehaald.