Diverse Zuid-Amerikaanse media melden woensdag dat Diego Maradona is overleden. De voormalig topvoetballer zou bezweken zijn aan een hartstilstand.

De zestigjarige Maradona lag eerder deze maand al in het ziekenhuis. Hij werd toen geopereerd vanwege een bloedprop in zijn hersenen. Hij was in zijn huis in Tigre aan het herstellen van de operatie toen hij een hartstilstand kreeg en dat zou hem fataal zijn geworden.

Maradona, die in 1997 een punt achter zijn spelersloopbaan zetten, wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden. Hij was de sterspelers van de Argentijnse ploeg die in 1986 de wereldtitel veroverde.