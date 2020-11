Diego Maradona is woensdag op zestigjarige leeftijd overleden, zo bevestigt de Argentijnse voetbalbond. De voetballegende is bezweken aan een hartstilstand.

Maradona lag eerder deze maand al in het ziekenhuis. Hij werd toen geopereerd vanwege een bloedprop in zijn hersenen. Hij was in zijn huis in Tigre aan het herstellen van de operatie toen hij een hartstilstand kreeg en dat is hem fataal geworden.

Maradona, die van 1976 tot 1997 actief was als speler, wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden. Hij was de sterspeler van de Argentijnse ploeg die in 1986 de wereldtitel veroverde.

In clubverband was Maradona actief voor onder meer FC Barcelona, Sevilla en Napoli. Vooral bij die laatste club werd hij een legende door de club in 1987 en 1991 naar de landstitel te leiden.