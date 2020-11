Miguel Oliveira heeft de laatste race van het seizoen in de MotoGP op zijn naam geschreven. De 25-jarige Portugees won zondag de Grand Prix in eigen land vanaf poleposition. Bo Bendsneyder eindigde in de Moto2 als dertiende en pakte daarmee drie WK-punten.

De strijd om de wereldtitel in de MotoGP werd vorige week al beslist in het voordeel van Joan Mir. De Spanjaard kon het zich daardoor veroorloven om op het Autodromo Internacional do Algarve in het Portugese Portimão voortijdig de strijd te staken.

Red Bull KTM-coureur Oliveira was in Portugal een klasse apart. De Portugees begon vanaf pole en reed onbedreigd naar zijn tweede overwinning van het seizoen. De Australiër Jack Miller en de Italiaan Franco Morbidelli werden respectievelijk tweede en derde.

Het seizoen in de MotoGP begon door de coronacrisis pas half juli en telde slechts veertien races. Onder meer de TT in Assen werd geschrapt.

De Italiaan Enea Bastianini viert de wereldtitel in de Moto2. (Foto: Pro Shots)

Bendsneyder sluit af met achttien punten

De wereldtitel in de Moto2 ging naar de Italiaan Enea Bastianini. De 22-jarige Kalex-coureur verdedigde op het circuit van Portimão met succes zijn leidende positie in het klassement.

Bendsneyder sloot zijn laatste race in de Moto2 voor het team van Roelof Waninge af als dertiende. De 21-jarige Rotterdammer reed dit seizoen in totaal achttien punten bij elkaar en eindigt daarmee als 23e.

Vier coureurs konden nog wereldkampioen worden in de Moto2. Bastianini ging de slotrace in met 194 punten, gevolgd door de Brit Sam Lowes (180) en zijn landgenoten Luca Marini (176) en Marco Bezzecchi (171). De Italiaan had aan de vijfde plaats genoeg om de titel binnen te halen. De winst ging naar de Australiër Remy Gardner.

De Spaanse coureur Albert Arenas veroverde de wereldtitel in de Moto3. De 23-jarige KTM-coureur kwam in de slotrace van het seizoen in Portugal als twaalfde over de finish, De Spanjaard Raúl Fernández won de slotrace.