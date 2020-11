Dominic Thiem heeft dinsdag de kraker op de ATP Finals tegen Rafael Nadal in twee sets gewonnen. Beide sets gingen lang gelijk op in Londen, maar in de beslissende tiebreaks sloeg de Oostenrijker toe.

De 27-jarige Thiem was met 7-6 (7) en 7-6 (4) te sterk voor de zeven jaar oudere Nadal. De nummer drie van de wereld besliste de partij in de O2 Arena na 2 uur en 26 minuten.

In de lang gelijkopgaande eerste set bracht een tiebreak de beslissing. De nummer drie van de wereld won slechts twee punten (43 om 41) meer dan Nadal.

In het tweede bedrijf ontliepen de twee speler elkaar ook weinig, maar toch kreeg Thiem in de tiende game drie matchpoints. Nadal werkte deze weg, maar verloor in de tiebreak op het vijfde matchpoint tegen alsnog.

Rafael Nadal ging lang gelijk op met Dominic Thiem, maar liet het op de beslissende momenten liggen. (Foto: Pro Shots)

Nadal jaagt in Londen op eerste titel

De titel op de ATP Finals ontbreekt nog op de erelijst van Nadal. De Spanjaard was in 2010 en 2013 verliezend finalist en Thiem was vorig jaar nog dicht bij bij zijn eerste eindoverwinning op het toernooi. Hij dolf in de finale het onderspit tegen Stéfanos Tsitsipás.

Nadal won zondag in zijn eerste wedstrijd overtuigend van Andrey Rublev en ook Thiem startte het toernooi in Londen succesvol. De Oostenrijker nam revanche op Tsitsipás in een herhaling van de finale van vorig jaar. Hij is dankzij zijn twee overwinningen hard op weg naar de halve eindstrijd.

Later op de dag neemt Tsitsipás het in dezelfde poule op tegen Rublev. De beste twee spelers uit elke poule plaatsen zich voor de halve finales.