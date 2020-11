De Nederlandse basketbalsters hebben donderdag verzuimd om een grote stap te zetten richting de eerste EK-deelname in ruim dertig jaar. In Amsterdam werd de kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije met 84-64 verloren.

Oranje begon een jaar geleden aan kwalificatiegroep H met een 66-56-overwinning op Hongarije. Slowakije stond na een 73-59-nederlaag tegen datzelfde Hongarije nog met lege handen.

In de Sporthallen Zuid leek Nederland ook het tweede pouleduel naar zich toe te trekken. In de eerste helft werd een voorsprong genomen van maximaal dertien punten, die bij rust al wel enigszins was geslonken (43-36).

Na de pauze raakte de ploeg van bondscoach Hakim Salem de grip op de wedstrijd volledig kwijt. Slowakije was in het derde kwart (25-11) veel slagvaardiger en liep daarna alleen maar verder uit.

Bij Oranje was Emese Hof goed voor 22 punten en maakte Laura Cornelius 18 punten. Aan Slowaakse zijde werd Barbora Balintova met 20 punten topscorer.

Nederland hervat de kwalificatiereeks zaterdag tegen Hongarije, eveneens in de 'bubbel' in Amsterdam. Op 6 februari volgt nog een herkansing tegen Slowakije.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2021 in Spanje en Frankrijk, net als de vijf beste nummers twee. Nederland deed in 1989 voor het laatst mee aan een Europese eindronde.