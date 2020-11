Owen Wijndal heeft goede hoop dat hij zaterdag opnieuw in de basis staat van het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. De linksback van AZ maakte woensdag een goede indruk in de oefeninterland tegen Spanje (1-1).

"Als je tegen Spanje een goede wedstrijd speelt, dan toon je aan dat je het kan tegen de beste spelers. Ik heb laten zien dat ik het niveau aankan", aldus Wijndal, die in de Johan Cruijff ArenA zijn tweede interland speelde. "Maar ik moet dit niveau wel veel langer laten zien om een vaste plek te krijgen."

Vorige maand maakte Wijndal tegen Mexico zijn debuut in Oranje en toen was hij nog een van de zwakkere schakels. "Ik wilde tegen Mexico heel graag heel goed spelen, maar het kwam er niet uit. Het was wennen. Nu ging het wel lekker."

De Noord-Hollander eiste tegen Spanje zelfs een hoofdrol op met zijn assist vlak na rust bij de 1-1 van Donny van de Beek. "Ik zag drie jongens de diepte in lopen en wilde de bal chippen op Calvin Stengs of Luuk de Jong. Die raakten hem niet, waardoor de bal bij Donny kwam en die schoot hem goed binnen. Heerlijk."

284 Terugblik: 'Oranje heeft stapje richting WK 2022 gezet'

'Owen maakt het moeilijker voor me'

Wijndal kreeg voor zijn spel in de ArenA complimenten van bondscoach Frank de Boer, die zei dat de verdediger "fantastisch" speelde. Wijndal lijkt daardoor kandidaat voor een basisplaats tegen Bosnië en Herzegovina, al is dat ook omdat Nathan Aké geblesseerd raakte en het trainingskamp van Oranje heeft verlaten.

"Owen maakt het me zeker moeilijker om keuzes te maken, maar dat is ook het mooiste", zei De Boer, die Wijndal negentig minuten liet staan.

"Ik ben fit genoeg om zondag weer een hele wedstrijd te spelen", keek Wijndal vooruit. Hij hoopt tegen Bosnië zijn eerste zege te boeken met Oranje, nadat die tegen Spanje al dichtbij was. "Aan het einde van de wedstrijd kregen we twee dikke kansen. We hadden dus kunnen en misschien wel moeten winnen."

De Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Bosnië begint zondag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later sluit Oranje het kalenderjaar af met de Nations League-confrontatie met Polen in Chorzów.