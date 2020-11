Feyenoord wil stadion vullen met spandoeken

Fans van Feyenoord kunnen hun ploeg gaan aanmoedigen door een eigen spandoek voor in het stadion te laten maken. Deze zullen bij de thuiswedstrijden van de Rotterdamse club op de tribunes worden uitgestald. "Voor elk Kuip-stoeltje dat met een spandoek wordt bedekt, betaal je als supporter 5 euro", legt de club op de website uit. "Hoe meer stoelen je 'afneemt', hoe groter het doek wordt. Dit betekent dat supporters, als individu of samen met bijvoorbeeld mede-kameraden, familieleden of collega's, zelf de boodschap en de grootte van het doek bepalen." In totaal gaan er 47.212 stoelen in de verkoop.