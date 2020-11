Ruim tien jaar na de WK-finale in Johannesburg staan Nederland en Spanje woensdagavond weer tegenover elkaar. Van de veertien Spanjaarden die in actie kwamen in die eindstrijd zijn er drie ook geselecteerd voor de vriendschappelijke interland in de Johan Cruijff ArenA. Hoe gaat het nu met de Spaanse finalisten van toen?

Iker Casillas (39): wint ook buiten het veld

De doelman, die alles in het voetbal won wat er te winnen is, vertrok in de herfst van zijn carrière van Real Madrid naar FC Porto. Daar wilde hij het plezier terugvinden en dat lukte in de eerste drie seizoenen. In zijn vierde jaar kreeg de doelman op het trainingsveld een hartaanval, waarna hij afgelopen zomer definitief afscheid nam van het voetbal. Sindsdien probeert hij kinderen aan het sporten te krijgen met zijn eigen foundation en deed hij een gooi naar het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond. De oud-doelman zag daar vanwege de coronacrisis uiteindelijk van af, omdat hij tijdens de coronacrisis niet wilde strijden om het voorzitterschap. Volgens Spaanse media heeft Casillas nu een adviserende rol bij Real Madrid, al is dat nooit bevestigd.

Sergio Ramos (34): nog altijd een van de beste verdedigers ter wereld

De positie is anders - hij was rechtsback in de finale - maar verder is er in het leven van Sergio Ramos misschien wel het minst veranderd van alle Spaanse finalisten. De centrale verdediger is nog steeds een steunpilaar achterin bij Real Madrid, waar hij mede door vier eindzeges in de Champions League (2014, 2016, 2017 en 2018) is uitgegroeid tot legende. Bij Spanje is Ramos 109 interlands verder (de WK-finale was zijn 66e) en is hij met 175 interlands Spaans recordinternational. Het wereldrecord van de Egyptenaar Ahmed Hassan (184 interlands) ligt binnen handbereik.

Gerard Piqué (33): belangrijk voor Koeman bij FC Barcelona

De laatste bal die hij raakte in het Spaanse shirt was vanaf de stip, in de verloren penaltyserie tegen Rusland op het WK in 2018. Piqué zwaaide af als international en wilde zich volledig richten op FC Barcelona. Na de vernedering door Bayern München in de kwartfinales van de Champions League (8-2) leek zijn tijd bij de Spaanse topclub erop te zitten, maar onder Ronald Koeman is Piqué dit seizoen weer verzekerd van een basisplaats en tekende hij zelfs een nieuwe verbintenis tot medio 2024 in Camp Nou.

Carles Puyol (42): wacht tot storm in Barcelona-bestuur gaat liggen

De WK-finale in 2010 blijkt achteraf zijn laatste grote optreden in het Spaanse elftal. Puyol miste het EK van 2012 door een knieblessure en zwaaide in zijn 100e interland tegen Uruguay in 2013 af. De oud-verdediger, die zijn hele carrière voor FC Barcelona speelde, sloeg in 2019 een aanbod af om algemeen directeur te worden bij 'zijn' club. Het is niet uitgesloten dat Puyol op termijn alsnog als bestuurslid toetreedt, want volgens verschillende Spaanse media zou hij wachten tot de club een nieuwe president heeft.

Joan Capdevila (42): na omzwervingen terug in bestuur bij oude liefde

Wellicht is Capdevila de onbekendste speler in dit rijtje. De linksback speelde tot de WK-finale jarenlang in La Liga, maar begon na zijn afscheid van het nationale elftal in 2011 aan een wereldreis. Hij speelde achtereenvolgens voor Benfica, Espanyol, het Indiase NorthEast United, het Belgische Lierse SK en Andorrese Santa Coloma. Uiteindelijk keerde hij in een bestuurlijke functie terug bij Espanyol, waarvoor hij debuteerde in de Primera División.

Sergio Busquets (32): onderdeel van huidige Spaanse selectie

Na Ramos is Busquets (117 wedstrijden) de eerste nog actieve international op de lijst met de meeste optredens voor 'La Selección'. De verdedigende middenvelder was jarenlang een cruciale factor bij zowel de nationale ploeg als bij FC Barcelona. De laatste jaren is zijn plek minder onomstreden; zo zat hij bij Spanje na het WK van 2018 geregeld zonder speelminuten op de bank. Busquets mocht dit seizoen bij de ploeg van Ronald Koeman in alle competitiewedstrijden beginnen, al maakte hij in de Champions League nog geen enkele keer de negentig minuten vol.

Xabi Alonso (38): trainer bij tweede team van Sociedad

De middenvelder sloot in 2014 zijn interlandcarrière af, maar wilde nog geen definitief afscheid van het voetbal nemen. Hij ruilde Real Madrid in voor drie seizoenen bij Bayern München, waar hij in de eerste twee jaar onder Josep Guardiola speelde. Direct na zijn afscheid als speler ging Alonso als jeugdtrainer bij Real Madrid aan de slag. Hij bleef echter niet lang in dienst bij 'De Koninklijke', want sinds vorig seizoen is hij coach van Real Sociedad B. Hij zette zelf in 1999 zijn eerste stappen in het professionele voetbal bij de tweede ploeg uit San Sebastian.

Andrés Iniesta (36): blikvanger in de Japanse competitie

Hij was, naast doelpuntenmaker, de absolute spelmaker van het elftal in 2010. Liefhebber Iniesta kreeg geen genoeg van het spelen van interlands, maar besloot het na de snelle uitschakeling op het WK in 2018 voor gezien te houden. Volledig stoppen deed hij niet, want hij maakte in hetzelfde jaar een overstap naar de Japanse competitie. Iniesta speelt bij Vissel Kobe nog vrijwel elke week de volle negentig minuten en strijkt daarmee jaarlijks miljoenen op. Zijn contract bij de Japanse club loopt eind januari 2021 af.

David Villa (38): eigenaar van Amerikaanse voetbalclub

Villa speelde in de laatste jaren van zijn carrière in drie verschillende werelddelen. Na zijn vertrek uit Spanje was Villa vier jaar actief voor New York City en kwam de spits uit voor Melbourne City en Vissel Kobe. Bij die laatste club speelde hij samen met Iniesta, waar ze samen een behoorlijk aandeel hadden in de eerste beker uit de historie van de club. Na zijn spelersloopbaan werd Villa mede-eigenaar van Queensboro FC. Een nieuwe Amerikaanse club, die vanaf 2021 zal uitkomen in de tweede divisie. Overigens hield Villa niet alleen positieve gevoelens over aan zijn tijd in Amerika, want er loopt een onderzoek naar vermeende seksuele intimidatie door de oud-international.

Pedro (33): basisspeler bij AS Roma

Hoewel Pedro lang niet altijd basisspeler was, speelde hij meer dan zestig wedstrijden voor Spanje, waaronder de WK-finale in 2010. Ook bij Barcelona, waar hij meer dan tweehonderd wedstrijden speelde, behoorde hij vaak niet tot de eerste elf. Met de komst van Luis Suárez in 2014 werd zijn uitzicht op speeltijd alleen maar kleiner. De buitenspeler koos voor een vertrek naar Chelsea en na vijf jaar op Stamford Bridge verkaste hij deze zomer transfervrij naar AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad kon hij dit seizoen in alle competitiewedstrijden op een basisplek rekenen.

Xavi Hernández (40): Trainer in het Midden-Oosten

Na zijn vertrek bij Barcelona in 2015 speelde Xavi nog vier seizoenen bij het Qatarese Al-Sadd. Sinds vorig jaar staat hij daar niet meer op het veld, maar is hij hoofdtrainer. De voormalige topvoetballer werd begin dit jaar gepolst door Barcelona om daar trainer te worden. Xavi sloeg het aanbod echter af. Hij vond het niet het juiste moment om bij zijn grote liefde aan de slag te gaan. Er zou volgens hem te veel onrust binnen te club zijn. Het lijkt echter zeker dat hij op een dag aan het roer staat in Camp Nou.

Cesc Fàbregas (33): middenvelder bij wisselvallig AS Monaco

Hij was de man van de cruciale assist in de finale, waarmee hij als invaller goud waard was. Een jaar na zijn invalbeurt keerde hij terug van Arsenal naar Barcelona, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Via Chelsea kwam de middenvelder in januari 2019 bij AS Monaco terecht. Bij de Monegasken is hij bezig aan zijn derde seizoen. In de eerste tien competitiewedstrijden van dit jaar stond hij vier keer in de basis van trainer Niko Kovac.

Fernando Torres (36): bezig met het behalen van trainersdiploma

Een groot deel van zijn doelpunten maakte Torres al voor het WK van 2010. Met een indrukwekkend aantal van 65 doelpunten in 102 competitieduels bij Liverpool vertrok hij naar Chelsea. Hij tipte nooit meer aan zijn oude niveau en gleed via onder meer AC Milan en Atlético Madrid af naar het Japanse Sagan Tosu. Daar behaalde hij zijn laatste prijzen en sloot hij zijn loopbaan af. Torres' afscheid is nu een jaar geleden, maar wat hem betreft keert hij snel terug in het voetbal. Hij is, samen met onder meer voormalig Liverpool-teamgenoot Alvaro Arbeloa, bezig met de trainersopleiding.

Jesús Navas (34): vaste waarde bij Europa-League winnaar

De derde speler uit de huidige selectie heeft zijn roeping in een nieuwe positie op het veld gevonden. Navas vertrok drie jaar na de WK-finale van Sevilla naar Manchester City, maar na drie seizoenen in de Premier League werd zijn contract niet verlengd. Hij keerde terug naar Sevilla, waar hij sindsdien aan zijn vierde seizoen bezig is. Opvallend is dat hij als buitenspeler naar Manchester City vertrok, maar bij de Europa League-winnaar van vorig seizoen als rechtsback in actie komt.