Ajax-spits Lassina Traoré is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand oktober in de Eredivisie. De prijs voor de beste speler onder de 21 jaar ging naar FC Twente-aanvaller Danilo, die wordt gehuurd van de Amsterdammers.

De negentienjarige Traoré dankt zijn uitverkiezing vooral aan zijn vijf goals bij de recordoverwinning van Ajax (0-13) op bezoek bij VVV-Venlo.

De aanvaller uit Burkina Faso werd in Venlo ook de eerste Ajacied sinds Frenkie de Jong in 2017 die drie assists leverde in een wedstrijd. Daarmee was hij in totaal bij acht goals betrokken en dat is een primeur deze eeuw in de Eredivisie. Sc Heerenveen-spits Henk Veerman, die met zeven goals topscorer is, eindigde als tweede en Feyenoord-verdediger Ridgeciano Haps werd derde in de verkiezing.

Traoré is de zesde speler die in dienst van Ajax wordt uitgeroepen tot Speler van de Maand, een prijs die sinds september 2017 wordt uitgereikt door de Eredivisie CV. De scores worden objectief op basis van meer dan zestig verschillende statistieken aan spelers toegekend.

David Neres (april 2018), Hakim Ziyech (oktober 2018 en augustus 2019), Nicolás Tagliafico (november 2018), Frenkie de Jong (december 2018 en februari 2019) en Dusan Tadic (maart 2019) gingen Traoré voor.

Lassina Traoré kreeg de prijs van FOX Sports-presentator Milan van Dongen. (Foto: Eredivisie CV)

Bazoer en Klaassen in elftal van de maand

Danilo, die werd uitgeroepen tot beste speler tot 21 jaar, maakte in oktober indruk bij FC Twente, dat uitstekend presteert dit seizoen. De 21-jarige Braziliaan schoot vorige maand zes keer op doel en vier keer leverde dat een goal op. Hij gaf bovendien twee assist.

Traoré en Danilo hebben uiteraard een plek in het Eredivisie-elftal van de Maand. Henk Veerman en Loïs Openda van Vitesse zijn de andere aanvallers en Davy Klaassen van Ajax en Rai Vloet van Heracles Almelo staan op het middenveld.

Tyrone Ebuehi (FC Twente), Riechedly Bazoer (Vitesse), Haps (Feyenoord) en Jan Paul van Hecke (sc Heereneen) vormen de achterhoede en Kostas Lamprou van RKC is de beste doelman van oktober.

Vorige maand werd PEC Zwolle-speler Clint Leemans de eerste winnaar dit seizoen van de prijs voor Speler van de Maand.

Danilo met zijn prijs voor beste speler onder de 21 jaar. (Foto: Eredivisie CV)