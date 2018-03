Koeman twijfelt over mentale kracht Ajax

De trainer is benieuwd hoe zijn spelers dinsdagavond omgaan met de extra druk, de hoge verwachtingen en de kracht van de Franse tegenstander Olympique Lyon.

Na de training en de persconferentie trok Ajax zich terug in een hotel in Noordwijk. Koeman nam negentien spelers mee. Verdediger Pasanen voegde hij toe aan de groep, aanvaller Wamberto vervangt Boukhari die met Jong Ajax moet spelen, terwijl routinier Winter buiten de selectie is gevallen.

Chivu

Verdediger en aanvoerder Chivu trainde maandag nauwelijks. Hij heeft last van een hamstringblessure en bleef uit voorzorg langs de kant. Over zijn inzetbaarheid twijfelt Koeman niet.

Mido

Ajax heeft een rumoerige week achter de rug, met de affaire rond Hossam als middelpunt. De coach erkende dat de kwestie van invloed is geweest op de groep. "Spelers voelen zich graag thuis in een groep. Als er dan één uit de band springt, balen spelers daar ook van. Ze hebben er wel mee gezeten, hij is toch een van hen."

Maar het mag op weg naar de opening van de Champions League niet meer van invloed zijn op de spelers, vindt hij. Dat is het ook niet. De spelers denken alleen maar aan de Champions League. "Ze kijken er enorm naar uit. Ik ben benieuwd hoe ze het oppakken. In de voorbereiding hebben we een indicatie gehad over onze kracht, maar nu spelen we in alle ernst."

Niet overtuigend

Ondanks de volle winst in vier competitieduels kan Ajax volgens Koeman nog niet overtuigen. Na de succesvolle voorbereiding steeg het verwachtingspatroon enorm. "We zullen absoluut beter moeten spelen", oordeelt de trainer.

"En, met alle respect, de Nederlandse competitie is geen Champions League. Daarom zullen we iets verdedigender spelen. Lyon speelt vanuit een gesloten verdediging en schakelt razendsnel om als ze de bal krijgen, met daarbij twee sterke spitsen. Maar we spelen zonder angst."

Over de opstelling wilde Koeman niets zeggen. Die is ook nog niet bekend bij de spelers trouwens. Koeman zal hooguit een wijziging aanbrengen. Hij denkt er over met twee mandekkers en een laatste man te spelen. Een optie is ook dat Witschge op links Maxwell vervangt. Witschge is balvaster en loopt niet uit zijn positie, zoals de Braziliaan zaterdag tegen FC Zwollle wel deed.