AZ heeft donderdagavond op bezoek bij Real Sociedad de eerste nederlaag geleden in de Europa League. De Alkmaarders gingen in de Reale Arena met 0-1 onderuit.

Portu maakte in de 58e minuut de enige treffer voor Real Sociedad en zorgde zo voor een verdiende zege voor de veel sterkere Spanjaarden. Het was vooral aan doelman Marco Bizot te danken dat AZ niet meer veel grotere cijfers verloor.

De andere wedstrijd in groep F werd door Napoli met 1-2 gewonnen bij Rijeka. Oud-Ajacied Robert Muric zette de Kroatische club nog wel op een 1-0-voorsprong, maar door een goal van Diego Demme en een eigen treffer van Filip Braut pakten de Italianen alsnog drie punten.

Door de zeges van Sociedad en Napoli is de spanning in groep F toegenomen. AZ gaat nog wel aan kop, maar Napoli en Sociedad hebben ook zes punten. Rijeka is nog puntloos en kan een plek in de knock-outfase al bijna vergeten.

Bizot uitblinker bij AZ

AZ moest donderdagavond al vrezen voor een moeilijke avond in San Sebastian, want Sociedad maakt dit seizoen indruk in La Liga. De ploeg van oud-Willem II'er Alexander Isak en voormalig Manchester City-middenvelder David Silva gaat aan kop.

Sociedad was dan ook vanaf het begin sterker dan AZ en voor rust had het al op een ruime voorsprong kunnen staan. Portu en Silva lieten goede kansen onbenut en in totaal kwam de thuisploeg tot liefst vijftien doelpogingen in de eerste helft.

Bizot onderscheidde zich met een paar uitstekende reddingen en werd zo de uitblinker bij AZ, dat voor rust vrijwel niet creëerde.

Aboukhlal mist kans voor AZ

Na rust werd het Spaanse overwicht wel omgezet in een doelpunt. Nadat Bizot nog een antwoord had op pogingen van Portu en Mikel Oyarzabal, hadden die in de 58e minuut een hoofdrol bij de 1-0. Captain Oyarzabal wilde op doel schieten, maar raakte bal verkeerd, waarna Portu bij de tweede pal binnentikte.

Even later had Isak de wedstrijd kunnen beslissen, maar weer was Bizot bij de les. Het had geen gevolgen voor Sociedad, al kreeg AZ nog wel een aardige mogelijkheid.

Invaller Zakaria Aboukhlal schoot over, waardoor het 1-0 bleef en AZ voor de eerste nederlaag leed in de groep.