Feyenoord begint donderdag met Tyrell Malacia in de basis aan de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou. De jeugdinternational start als linksback en Ridgeciano Haps schuift door naar de linksbuitenpositie.

Steven Berghuis staat ook in de basis, vier dagen nadat hij geblesseerd uitviel in het Eredivisie-duel met FC Emmen. Trainer Dick Advocaat liet de afgelopen dagen al doorschemeren dat zijn aanvoerder op tijd fit zou zijn voor de confrontatie met CSKA Moskou. Tussen buitenspelers Berghuis en Haps is Linssen de spits Feyenoord.

Feyenoord tegen CSKA Moskou begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Israëlische scheidsrechter Roi Reinshreiber.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Kökçü, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps.

CSKA Moskou: Akinfeev; Fernandes, Diveev, Magnússon, Zainutdinov; Maradishvili, Oblyakov; Ejuke, Vlasic Sigurdsson, Kuchachev.