Feyenoord begint donderdag met Tyrell Malacia in de basis aan de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou. De jeugdinternational start als linksback en Ridgeciano Haps schuift door naar de linksbuitenpositie. Op doel keert Justin Blijlow terug.

Steven Berghuis staat ook in de basis, vier dagen nadat hij geblesseerd was uitgevallen in het Eredivisie-duel met FC Emmen. Trainer Dick Advocaat liet de afgelopen dagen al doorschemeren dat zijn aanvoerder op tijd fit zou zijn voor de confrontatie met CSKA Moskou. Tussen buitenspelers Berghuis en Haps is Linssen de spits van Feyenoord.

Mark Diemers, Jens Toornstra en Orkun Kökçü vormen het middenveld en naast Malacia staan Lutsharel Geertruida, Uros Spajic en Marcos Senesi in de defensie van de Rotterdammers. Op doel keert Justin Bijlow terug, nadat hij de Eredivisie-wedstrijd zondag tegen FC Emmen had gemist door een blessure.

Bij CSKA begint Chidera Ejuke. De Nigeriaan verruilde afgelopen zomer sc Heerenveen voor de Russische topclub, die 11,5 miljoen euro voor hem betaalde.

Feyenoord hoopt op eerste zege

Feyenoord tegen CSKA Moskou begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Israëlische scheidsrechter Roi Reinshreiber. De Rotterdammers hopen op hun eerste zege in groep K, na een 1-4-nederlaag tegen Wolfsberger AC en een 0-0-gelijkspel tegen Dinamo Zagreb.

CSKA Moskou heeft twee punten en staat daarmee tweede achter Wolfsberger, dat vier punten heeft. In de Russische Premjer Liga gaat de ploeg van de Wit-Russische trainer Viktor Goncharenko aan kop.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Kökçü, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps.

CSKA Moskou: Akinfeev; Fernandes, Diveev, Magnússon, Zainutdinov; Maradishvili, Oblyakov; Ejuke, Vlasic, Sigurdsson, Kuchachev.