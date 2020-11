Het CAS doet voor het einde van het jaar uitspraak in de beroepszaak van Rusland tegen de vier jaar lange dopingschorsing, zo heeft het internationale sportgerechtshof donderdag bekendgemaakt.

De lange dopingschorsing werd in december vorig jaar uitgesproken door Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) dat bewezen acht dat Rusland flink gesjoemeld heeft met de begin 2019 aangeleverde data van het voormalige dopinglaboratorium in Moskou.

Russische sporters mogen daardoor niet onder de vlag van het land meedoen aan mondiale sportevenementen als de Olympische Zomerspelen in 2021 in Tokio en de Winterspelen in 2022 in Peking.

Meteen na veroordeling kondigden de Russen aan in beroep te gaan bij het CAS en de zaak diende de afgelopen vier dagen in het Zwitserse Lausanne. Vanwege het coronavirus werd de beroepszaak deels via videoverbindingen gevoerd.

"Het is moeilijk te voorspellen hoelang het duurt tot er een uitspraak is", schrijft het CAS donderdag in een statement. "Maar we verwachten dat die er wel voor het einde van het jaar zal zijn."