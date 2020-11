PSV begint donderdag met Pablo Rosario in de basis aan de Europa League-wedstrijd uit tegen PAOK. De middenvelder ontbrak de afgelopen vier wedstrijden door een coronabesmetting.

De 23-jarige Rosario is bij afwezigheid van Denzel Dumfries, die door corona al langere tijd ontbreekt, meteen aanvoerder van ploeg van trainer Roger Schmidt, die op het middenveld verder kiest voor Mario Götze, Ibrahim Sangaré en Mohammed Ihattaren.

Adrian Fein, die afgelopen zondag tegen ADO Den Haag in de basis stond, zit op de bank. Eran Zahavi en Donyell zijn de spitsen waardoor Noni Madueke opniew buiten de basis valt. De Engelse aanvaller viel tegen ADO in en scoorde twee keer.

Ryan Thomas is, net als tegen ADO, de rechtsback van PSV. Jordan Teze, Olivier Boscagli en Philipp Max completeren de defensie voor doelman Yvon Mvogo.

Basisplaats Biseswar bij PAOK

Bij de PAOK is er een basisplaats voor oud-Feyenoorder Diego Biseswar. De voormalig Nederlands jeugdintarnational start als linksbuiten in de Griekse ploeg, die met twee punten derde staat in groep E. PSV heeft drie punten en Granda gaat met vier punten aan kop.

PAOK tegen PSV begint donderdag om 18.55 uur in het Toumba Stadion in Thessaloniki en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Daniel Stefanski.

Opstelling PAOK: Z. Zivkovic; Soares, Varela, Crespo, Giannoulis; Schwab, Douglas Augusto, El Kaddouri; A. Zivkovic, Colak, Biseswar.

Opstelling PSV: Mvogo; Thomas, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Götze Ihattaren; Zahavi, Malen.