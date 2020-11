Dusan Tadic beseft dat Ajax dinsdagavond zwak speelde tegen Midtjylland (1-2-zege), maar dat vond de captain niet het belangrijkste. Tadic koestert de drie punten in de Champions League, die Ajax zicht geven op overwintering in het miljoenenbal.

"We kunnen beter, maar de overwinning is het belangrijkste", aldus Tadic na afloop in de MCH Arena tegen SBS6. De 32-jarige Serviër maakte in de dertiende minuut uit een indirecte vrije trap de 0-2, nadat Antony razendsnel voor de openingstreffer tekende.

Via Anders Dreyer kwam Midtjylland terug tot 1-2, waarna Ajax met veel moeite standhield. Vooral aan het einde van de eerste helft en in de slotfase was het overleven voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, die in de laatste minuut de cornervlag zocht om tijd te rekken.

"We hadden geen rust aan de bal en dan lukt het niet om controle te krijgen", concludeerde Tadic. "Nee, het was niet goed, maar het is goed afgelopen."

125 Tadic verdubbelt voorsprong Ajax uit indirecte vrije trap

'We hebben onze taak volbracht'

Ook Ten Hag was uiteraard blij met het resultaat, dat Ajax naar de tweede plek in groep D brengt. De Amsterdamse club profiteerde van de keiharde nederlaag van Atalanta tegen Liverpool, dat met 0-5 won in Bergamo.

Zowel Ajax als Atalanta heeft halverwege de groepsfase vier punten, maar het doelsaldo van de Eredivisionist is iets beter (4-4 om 6-7). "We moesten winnen en die taak hebben we volbracht", aldus Ten Hag. "Op naar de volgende wedstrijd."

De volgende Champions League-wedstrijd van Ajax is over drie weken in de Johan Cruijff ArenA tegen het nog puntloze Midtjylland. Daarna staat nog een uitwedstrijd tegen Liverpool (1 december) en een uitduel met Atalanta (9 december) op het programma.

134 Tadic over moeizame winst: 'We kunnen beter'

