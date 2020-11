Tonny Bruins Slot is zondag overleden, zo meldt Ajax maandag. De 'meesterscout', die eerder assistent-trainer was bij Ajax en FC Barcelona, is 73 jaar geworden.

Bruins Slot was al enige tijd ziek, maar werkte nog altijd voor Ajax, waar hij verantwoordelijk was voor de wedstrijdanalyses van tegenstanders. Vorige maand verzorgde hij voor trainer Erik ten Hag nog de analyse van Liverpool in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"Hij was zeer geliefd bij ons allemaal hier bij Ajax", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars in een eerste reactie op het overlijden van Bruins Slot.

Bruins Slot kende een bescheiden loopbaan als speler bij clubs als DWS en Blauw-Wit. In 1972 trad hij bij FC Amsterdam in dienst als scout. Tien jaar later werd hij assistent-trainer van Ajax.

De Amsterdammer was ook korte tijd hoofdtrainer van Ajax. Aan het einde van het seizoen 1984/1985 zat hij samen met Spitz Kohn en Cor van der Hart als eindverantwoordelijke op de bank, nadat trainer Aad de Mos ontslagen was. Het drietal leidde de ploeg in de laatste vijf wedstrijden naar de landstitel.

Bruins Slot was rechterhand van Cruijff

In de jaren daarna was Bruins Slot de rechterhand van Johan Cruijff, eerst bij Ajax en daarna bij FC Barcelona. Met Ajax won hij in 1987 de Europacup II en vijf jaar later veroverde hij met FC Barcelona de Europacup I. Hij werd ook nog vier keer landskampioen met de Spaanse topclub.

Bruins Slot werd gezien als meesterscout, omdat hij in zijn befaamde analyses vooraf goed de sterkte en de zwakte van de tegenstanders kon vaststellen.

Nadat Cruijff in 1996 als trainer gestopt was, werkte Bruins Slot veelvuldig samen met Ronald Koeman. Die samenwerking begon in 2001 bij Ajax en ging later door bij AZ, Benfica en PSV. De afgelopen jaren was Bruins Slot weer in dienst van Ajax.