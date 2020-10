De KNGU heeft Vincent Wevers in 2014 aangesteld als bondstrainer, terwijl de bond wist dat hij bij zijn club TON ontslagen was wegens grensoverschrijdend gedrag, zo melden NRC en het Noordhollands Dagblad vrijdag. Bovendien heeft de coach, in tegenstelling tot wat hij heeft verklaard, ook na 2007 turnsters fysiek en geestelijk mishandeld.

De twee kranten deden gezamenlijk onderzoek. Ze spraken met zeventien betrokkenen en kregen inzage in klachten, brieven van ouders, e-mails, app- en sms-verkeer en dagboeknotities van voormalige pupillen van Wevers, die in 2016 werd uitgeroepen tot Sportcoach van het Jaar. Zijn dochter Sanne Wevers werd dat jaar olympisch kampioene op balk.

Wevers was een van de coaches die door de bond op non-actief werd gesteld, nadat afgelopen zomer tal van oud-turnsters uit de school klapten over grensoverschrijdend gedrag. Hij zei toen in een reactie dat hij nooit fysiek geweld gebruikt heeft tegen een pupil en dat hij in 2007 zijn aanpak veranderde als coach. Hij werd verbaal minder hard, mede door gesprekken met een sportpsycholoog.

De bond stelde een intern onderzoek in, waarna de coaches, onder wie Wevers, in september hun werkzaamheden weer oppakten, al loopt het onderzoek nog.

Vincent Wevers in 2016 als Sportcoach van het Jaar. (Foto: ANP)

'Ieder heeft zijn persoonlijke ervaringen'

Uit onderzoek van NRC en Noordhollands Dagblad blijkt nu dat Wevers in 2013 werd ontslagen bij zijn club TON na een conflict met grensoverschrijdend gedrag als achterliggende reden. Daar was de KNGU van op de hoogte toen hij een jaar later in dienst trad als coach bij de bond. De kranten hebben twee niet-vrijgegeven rapporten in bezit, waarin dat wordt bevestigd.

Wevers zegt in een reactie op de nieuwe onthullingen dat hij zich er niet in herkent. "Ieder heeft zijn persoonlijke ervaringen en herinneringen. Mijn beleving van dit opgetekende verhaal is anders. Verder kan en wil ik niet reageren om zoveel mogelijk recht te doen aan de lopende onderzoeken", aldus Wevers.

De KNGU benadrukt dat grensoverschrijdend gedrag in de sport onacceptabel is en dat meldingen worden voorgelegd aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor het tuchtrechtelijk onderzoek.

Begin 2021 worden de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de misstanden in de turnsport verwacht. Maandag is een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het dossier.