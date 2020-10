Virgil van Dijk is in Londen met succes geopereerd aan zijn rechterknie, zo meldt Liverpool vrijdag. De Premier League-club geeft geen prognose voor de hersteltijd van de 29-jarige verdediger.

Trainer Jürgen Klopp wilde eerder ook al niets zeggen over de hersteltijd, omdat hij er niet te veel druk achter wil zetten.

Van Dijk is wel van de spelerslijst van de Premier League gehaald, zodat hij dit kalenderjaar sowieso niet meer kan spelen. De verwachting is dat hij veel langer aan de kant zal staan, maar onduidelijk is of EK-deelname komende zomer in gevaar is voor de Oranje-aanvoerder.

Van Dijk focust zich nu volledig op het begin van zijn herstel met hulp en steun van de medische afdeling van 'The Reds', communiceert Liverpool in het bericht over de operatie.