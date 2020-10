Arjen Robben mist zaterdag ook de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen VVV-Venlo. De 36-jarige aanvaller heeft fysieke klachten en heeft de afgelopen dagen niet met de groep meegetraind.

"Arjen is maandag wel het trainingsveld op gegaan", zegt FC Groningen-trainer Danny Buijs vrijdag tegen RTV Noord. "Aan het eind van de training zat dat niet helemaal lekker en kreeg hij wat last. Hij heeft voor de rest ook niet meer op het veld getraind deze week, maar binnen een individueel programma afgewerkt."

Buijs vertelt niet waar Robben precies last van heeft en ook over de hersteltijd wordt nog niet gemeld. "Ik verwacht na het weekend wat meer duidelijkheid."

Robben heeft sinds zijn verrassende terugkeer bij FC Groningen pas twee Eredivisie-wedstrijden gespeeld. In de competitieopener tegen PSV viel hij voor rust geblesseerd uit en twee weken geleden was hij invaller tegen FC Utrecht. In totaal kwam hij 44 minuten in actie.

Arjen Robben in september na zijn uitvalbeurt tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

'Hij doet er alles voor'

Buijs beseft dat Robben meer had willen betekenen voor zijn ploeg in de eerste maanden van het seizoen. "Als er één jongen alles, maar dan ook alles voor doet, is het Arjen wel. Als het dan een paar keer tegenzit is het ongelooflijk vervelend."

De wedstrijd tussen FC Groningen en VVV begint zaterdag om 20.00 uur in het Hitachi Capital Mobility Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Voor de Venlonaren wordt het de eerste Eredivisie-wedstrijd na de historische 0-13-nederlaag vorige week tegen Ajax. Dinsdag won VVV in de KNVB-beker wel al met 4-2 van FC Den Bosch.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie