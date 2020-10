Maxim Gullit is blij en trots na zijn debuut voor AZ donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Rijeka (4-1-winst). De negentienjarige centrale verdediger, de zoon van Ruud Gullit, mocht in het AFAS Stadion in de negentigste minuut invallen.

"Het was een heel mooi moment. Ik zag het niet aankomen, maar ben er wel heel blij mee. Dit ga ik koesteren, het is geweldig", aldus Gullit na de zege op de Kroatische club tegen AZ TV.

Gullit had op het moment van het interview nog niet op zijn telefoon gekeken. "Ik weet dus niet wat mijn vader voor bericht gestuurd heeft, maar ik weet zeker dat hij heel trots op me is."

De Nederlands jeugdinternational, die tevens de achterneef is van Johan Cruijff, maakte in 2015 de overstap van de Amsterdamse amateurclub AFC naar de jeugdopleiding van AZ. In april 2019 maakte hij al zijn debuut in het betaalde voetbal, maar dan bij Jong AZ.

Gullit is nu al langere tijd basisspeler bij de ploeg uit Keuken Kampioen Divisie, maar zit ook geregeld bij de selectie van de hoofdmacht. Mogelijk maakt hij komende zondag zijn Eredivisie-debuut in de thuiswedstrijd van AZ tegen RKC Waalwijk.

Naast Gullit maakte ook de zeventienjarige Yusuf Barasi zijn debuut voor AZ tegen Rijeka. De spits viel eveneens in de slotfase in.

Maxim Gullit verving in de negentigste minuut Bruno Martins Indi. (Foto: Pro Shots)