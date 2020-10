Urby Emanuelson heeft zijn contract bij FC Utrecht verlengd tot medio 2023. De 34-jarige middenvelder gaat per seizoen met de leiding evalueren of hij doorgaat als speler en krijgt ruimte om zich te ontwikkelen als individuele trainer en begeleider van toptalenten bij de club.

Emanuelson speelt sinds 2017 voor FC Utrecht en zijn vorige verbintenis liep afgelopen zomer af. De afgelopen maanden speelde hij op amateurbasis voor de ploeg van trainer John van den Brom en nu heeft dat dus geleid tot een nieuw contract.

"Het heeft even geduurd, maar ik heb steeds goede gesprekken gevoerd met technisch directeur Jordy Zuidam", aldus Emanuelson vrijdag op de website van FC Utrecht. "En hoewel het nog niet rond was, heb ik me altijd welkom gevoeld hier."

De zeventienvoudig international is blij dat hij speler blijft en dat kan combineren met een andere functie binnen de club. De afgelopen jaren groeide hij al in een rol als mentor. "Jonge spelers kwamen vaak naar me toe voor advies en waren nieuwsgierig naar mijn verhalen over het buitenland", vertelt Emanuelson, die voor onder meer Ajax, AC Milan, Fulham en Atalanta speelde.

"Als een jonge speler meeging op trainingskamp ging, dan was ik ook altijd met zo'n jongen bezig. Dat vind ik leuk."

'Urby gelooft in onze ambities'

Zuidam is uiteraard ook verheugd met het feit dat Emanuelson behouden blijft voor de club. "Zijn adviezen en begeleiding als gelouterde prof zijn erg bruikbaar voor zowel de spelers van het eerste elftal, als voor de toptalenten van de toekomst binnen de FC Utrecht Academie", zegt Zuidam.

"Urby gelooft in onze ambities en wil graag onderdeel uitmaken van de plannen van onze club. We zijn ontzettend blij dat we hem voor langere tijd hebben kunnen binden."

Emanuelson, die dit seizoen geen basisplaats heeft bij FC Utrecht, is de tweede speler deze week die zijn contract verlengt in Stadion Galgenwaard. Donderdag zette Sander van de Streek zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2023.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie