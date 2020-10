Vuelta a España ·

Nog 34 km - De voorsprong van de koplopers verdwijnt als sneeuw voor de Spaanse zon, ze hebben nog maar 40 seconden over. In het peloton zien we vooral Deceuninck-Quick-Step (voor Sam Bennett) en UAE Team Emirates (Jasper Philipsen) op kop rijden. BORA-hansgrohe is echter opvallend afwezig, heeft Pascal Ackermann dan toch te veel last van zijn valpartij?