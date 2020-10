Scheidsrechter Bas Nijhuis vindt dat hij volgens het protocol gehandeld heeft in de slotfase van Vitesse-PSV en dat de kritiek van trainer Roger Schmidt dus onterecht is. De arbiter floot voor een penalty voor PSV na een duel tussen Jorrit Hendrix en Eli Dasa, maar is blij dat hij die beslissing kon intrekken.

Schmidt was na de Eredivisie-wedstrijd in het GelreDome woest op Nijhuis. Volgens de Duitse coach van de Eindhovenaren had Nijhuis niet naar het scherm mogen gaan, omdat er geen sprake was van een duidelijke fout maar een beslissing waarover gediscussieerd kan worden. "Dit was geen 100 procent fout. Misschien kent hij de regels niet", aldus Schmidt.

Nijhuis legde tegenover FOX Sports uit dat er wel sprake was van een fout, omdat hij de situatie verkeerd beoordeelde. "Ik zag dat de Vitesse-verdediger een duw gaf tegen Hendrix. Zo benoemde ik het ook tegen de VAR, Danny Makkelie. Ik zei tegen hem dat ik had gezien dat er met twee handen geduwd werd en dat het dus een penalty was. 'Maar check het maar', vroeg ik Danny."

"Danny zei vervolgens dat er contact was tussen de spelers, maar een duw met de handen zag hij niet. Daarom ben ik zelf naar de beelden gaan kijken en toen vond ik het duidelijk geen penalty."

Arbiter Bas Nijhuis met PSV-trainer Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)

'Heb hem zelfs in het Duits uitleg gegeven'

Het moment in de slotfase was cruciaal, omdat PSV met 2-1 verloor in het GelreDome en zo de koppositie in de Eredivisie kwijtraakte.

"Daarom is het belangrijk dat er bij zo'n moment goed contact is tussen de scheidsrechter en de VAR", zei Nijhuis. "Uiteindelijk maak ik daardoor de juiste beslissing. Ik ben dus blij dat ik ben gaan kijken. En het kan zijn dat Schmidt het geen 100 procent fout vond, maar het was duidelijk dat ik de situatie anders beoordeelde dan de VAR."

Schmidt zei ook nog dat Nijhuis niet met hem wilde praten over de situatie. "Ik vroeg het hem en het enige wat hij antwoordde was of ik een gele of rode kaart wilde", vertelde Schmidt.

Nijhuis ontkent dat. "Ik heb hem uitleg gegeven, zelfs nog in het Duits. Maar de emoties liepen te hoog op. Ik snap die emotie, maar dit is het protocol. Dit zijn de momenten die aan het einde van het seizoen de doorslag kunnen geven."

