Khabib Nurmagomedov heeft zaterdag met succes zijn UFC-wereldtitel in het lichtgewicht verdedigd. De Rus was in Abu Dhabi te sterk voor Justin Gaethje, waarna hij vertelde per direct zijn loopbaan te beëindigen.

De 32-jarige Nurmagomedov, die geen van zijn 29 UFC-gevechten verloor, zei na afloop in de ring dat zijn moeder wilde dat hij niet meer zou vechten, nadat zijn vader afgelopen zomer overleed aan de gevolgen van COVID-19. "Ik heb haar beloofd dat het mijn laatste gevecht zou zijn", aldus een geëmotioneerde Nurmagomedov. "En als ik mijn woord geef dan houd ik me eraan. Dit was mijn laatste gevecht."

De geruchten dat Nurmagomedov zou gaan stoppen gingen al langer. "Khabib is een superster", zei UFC-baas White vrijdag op een persconferentie in Abu Dhabi. "Als hij ook nog van Gaethje wint, dan is hij op weg naar de GOAT-status (Greatest Of All Time, red.)."

De lovende werden van White werden vooral gezien worden als een poging om Nurmagomedov te motiveren nog lang door te gaan, maar dat is dus niet gelukt.

Nurmagomedov heeft Gaethje in houdgreep

Nurmagomedov nam met zijn overwinning op de 31-jarige Gaethje in stijl afscheid. De Amerikaan was een geduchte tegenstander, aangezien hij tot zaterdag liefst 22 keer zegevierde in 24 gevechten.

Het werd op Fight Island een spannend gevecht, al was Nurmagomedov aan het einde van de eerste ronde al sterker. Hij had Gaethje in de houdgreep, maar toen klonk de bel.

In de tweede ronde kreeg hij Gaethje weer naar de grond en ditmaal was het einde verhaal voor de uitdager. Nurmagomedov behield zo zijn wereldtitel en kon met opgeheven hoofd vertellen dat zijn carrière voorbij is.