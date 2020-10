De recordzege van Ajax op VVV-Venlo van zaterdag is ook in andere landen groot nieuws. De internationale media verbazen zich over de 0-13 waarmee de Amsterdammers in Venlo Eredivisie-geschiedenis schreven.

"Pas op Atalanta! Ajax houdt zich niet in", schrijft La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant waarschuwt zo de tegenstander van de Amsterdamse club in de Champions League.

De Spaanse krant Marca noemt de 0-13 een "Guinness Book of Records-zege" en benadrukt dat Ajax niet eens in de sterkste opstelling speelde.

"Erik ten Hag stelde Sean Klaiber, Jurgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré op met in het achterhoofd de wedstrijd tegen Atalanta. En merkwaardig genoeg levert hem dat de grootste zege in de Eredivisie ooit op. Nadat Christian Kum rood had gekregen, was Ajax wreed voor de rivaal. Ze scoorden negen keer!"

'Giganten van Ajax geven VVV een pak slaag'

De Belgische krant Het Nieuwsblad kopt: "Historische aframmeling: Ajax verplettert VVV-Venlo met 0-13!" En de Duitse krant Bild schrijft: "VVV verliest met 13-0 (!) van landskampioen Ajax. Thuis! De eerste helft was al een debacle voor VVV (0-4), maar dan in een andere dimensie. Na de rode kaart van Christian Kum ging het heel erg snel."

Ook de Engelse media pakken uit. Op de websites van de BBC en Sky Sports zijn alle goals te zien. "Ajax verpulvert VVV met 0-13", schrijft de BBC erbij. En "De giganten van Ajax geven VVV een pak slaag."

Volgens La Gazzetta dello Sport wist de socialemedia-afdeling van VVV niet meer wat ze moest doen toen Ajax de dubbele cijfers haalde. "Vanaf het tiende doelpunt twitterde VVV alleen maar gifjes in een poging de ergste nederlaag uit de clubgeschiedenis te bagatelliseren."