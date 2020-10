FC Utrecht heeft zaterdag de tweede zege geboekt in dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer John van den Brom kwam in Stadion Galgenwaard razendsnel op achterstand, maar won uiteindelijk met 2-1.

Er waren pas vijftien seconden gespeeld toen Danilo namens FC Twente voor de 0-1 tekende. Vlak voor rust kwam FC Utrecht via Bart Ramselaar op 1-1 en aan het begin van de tweede helft maakte Sander van de Streek de winnende treffer.

Door de zege behoudt FC Utrecht, dat nog een wedstrijd in moet halen, de aansluiting met de subtop. FC Twente heeft nog wel twee punten meer, na de uitstekende start van het seizoen. De nederlaag bij FC Utrecht was pas de eerste nederlaag van het seizoen voor de ploeg van trainer Ron Jans.

Door de snelle goal van Danilo leek Twente de goede reeks nog een vervolg te gaan geven. Vaclav Cerny gaf voor en via een tegenstander kwam de bal bij de Braziliaan, die zijn vijfde goal van het seizoen maakte.

De vijftien seconden die Twente nodig had om de score te openen betekenden geen Eredivisie-record, want in het seizoen 1981/1982 scoorde Koos Waslander namens NAC Breda al na acht seconden tegen PEC Zwolle.

Vreugde bij FC Twente na de vroege goal van Danilo. (Foto: Pro Shots)

Doelpunt Ramselaar afgekeurd

FC Utrecht stelde aanvallend lange tijd weinig tegenover de openingsgoal van FC Twente. Moussa Sylla, die speelde voor de geblesseerde Mimoun Mahi en Adrián Dalmau, miste aan het einde van de eerste helft pas de eerste echte kans. Twee minuten voor rust was het via Ramselaar wel raak. De middenvelder scoorde met een hard schot via de onderkant van de lat (1-1).

Twee minuten na rust kwam FC Utrecht zelfs op voorsprong, ditmaal met Ramselaar als aangever. De voorzet van de drievoudig Oranje-international kwam bij Van de Streek, die de 2-1 binnenschoot.

De voorsprong was verdiend, want Utrecht was na rust sterker. Vlak voor tijd leek Ramselaar met zijn tweede doelpunt het duel te beslissen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Dat kwam de thuisploeg in de slotfase bijna duur te staan, maar de kopbal van FC Twente-aanvaller Queensy Menig ging naast, waardoor het 2-1 bleef.

