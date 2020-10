Ajax heeft zaterdag op bezoek bij VVV-Venlo de grootste zege ooit geboekt in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in Stadion De Koel met 0-13.

De grootste overwinning ooit in de Eredivisie was sinds 19 mei 1972 de 12-1-zege van Ajax op Vitesse en dat record is nu dus verbeterd. Het is de zevende keer in de Eredivisie-historie dat een club met een marge van minimaal tien goals verschil wint.

Halverwege leidde Ajax al met 0-4 en na een rode kaart voor VVV-verdediger Christian Kum in de 51e minuut liep de score heel snel op. De meest trefzekere speler van Ajax was spits Lassina Traoré, die vijf keer scoorde. Jurgen Ekkelenkamp en Klaas-Jan Huntelaar scoorden ieder twee keer en de andere goals kwamen van Dusan Tadic, Antony, Daley Blind en Lisandro Martínez.

Traoré haalde persoonlijk ook nog de recordboeken. Hij is de eerste Ajax-speler sinds december 1985 die vijf keer scoort in een Eredivisie-wedstrijd. 35 jaar geleden maakte Marco van Basten er zes in de met 9-0 gewonnen wedstrijd tegen Sparta.

Overigens is de 0-13 tegen VVV niet de grootste zege ooit van Ajax in een officieel duel. In 1984 won de Amsterdamse club al eens met 14-0 in de UEFA Cup van het Luxemburgse Red Boys Differdange.