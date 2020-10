Ajax heeft zaterdag op bezoek bij VVV-Venlo de grootste zege ooit geboekt in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in Stadion De Koel met 0-13 en schreven zo historie.

De grootste overwinning ooit in de Eredivisie was sinds 19 mei 1972 de 12-1-zege van Ajax op Vitesse en dat record is nu dus verbeterd. Het is de zevende keer in de Eredivisie-historie dat een club met een marge van minimaal tien goals verschil wint.

Halverwege leidde Ajax al met 0-4 en na een rode kaart voor VVV-verdediger Christian Kum in de 51e minuut liep de score heel snel op. De meest trefzekere speler van Ajax was spits Lassina Traoré, die vijf keer scoorde. Jurgen Ekkelenkamp en Klaas-Jan Huntelaar scoorden ieder twee keer en de andere goals kwamen van Dusan Tadic, Antony, Daley Blind en Lisandro Martínez.

Traoré haalde persoonlijk ook nog de recordboeken. Hij is de eerste Ajax-speler sinds december 1985 die vijf keer scoort in een Eredivisie-wedstrijd. 35 jaar geleden maakte Marco van Basten er zes in de met 9-0 gewonnen wedstrijd tegen Sparta.

Overigens is de 0-13 tegen VVV niet de grootste zege ooit van Ajax in een officieel duel. In 1984 won de Amsterdamse club al eens met 14-0 in de UEFA Cup van het Luxemburgse Red Boys Differdange.

Ekkelenkamp maakt eerste goal

Ajax boekte de recordzege op VVV drie dagen voor de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Atalanta. Traoré, die waarschijnlijk geen basisplaats zal hebben tegen Atalanta, mocht in De Koel wel starten van trainer Erik ten Hag, die ook Ekkelenkamp en Sean Klaiber liet beginnen.

Het duurde een klein kwartier tot de eerste Ajax-treffer een feit was en die kwam op naam van Ekkelenkamp. De twintigjarige middenvelder tikte van dichtbij binnen na een kopbal van Traoré.

De spits uit Burkina Faso kopte daarna zelf de 0-2 binnen uit een voorzet van Antony en op aangeven van Nicolás Tagliafico maakte hij in de 32e minuut ook de 0-3. Tadic tekende in de 44e minuut voor de 0-4-rustand door van afstand binnen te schieten.

Met 0-4 zag het er halverwege al beroerd uit voor VVV, maar Ajax was nog ver verwijderd van de recordboeken. De rode kaart voor Kum veranderde dat. De captain van de Venlonaren werd weggestuurd na een harde overtreding op Antony in de 51e minuut, waarna VVV de kluts kwijt was.

Grootste overwinning ooit in Eredivisie 24 oktober 2020: VVV-Ajax 0-13

19 mei 1972: Ajax-Vitesse 12-1

24 oktober 2010: PSV-Feyenoord 10-0

13 oktober 1973: PSV-Go Ahead 10-0

18 april 1998: PSV-FC Volendam 10-0

8 december 1963: Feyenoord-NAC 10-0

14 december 1958: DOS-Holland Sport 10-0

Huntelaar benut strafschop

Traoré completeerde in de 54e minuut zijn hattrick, mede door een blunder van keeper Delano van Crooy. Meteen na de aftrap was routinier Arjan Swinkels de volgende die in de fout ging, waardoor Traoré op het doel van VVV af mocht gaan. Hij legde breed op Antony en die tikte binnen.

Weer een minuut later kopte Ekkelenkamp de 0-7 op het scorebord en Blind maakte nog binnen het uur de 0-8. Op dat moment voelden de Amsterdammers dat het een historische dag kon worden. Ajax nam geen gas terug, terwijl VVV onthutsend zwak verdedigde.

Twintig minuten voor tijd bracht Ten Hag Huntelaar, die gretig was op goals en dat lukte ook. Nadat Traoré in de 65e minuut de 0-9 had gemaakt, benutte Huntelaar een kwartier voor tijd een strafschop (0-10) en waren de dubbele cijfers een feit. Twee minuten later maakte Huntelaar op aangeven van Ekkelenkamp ook de 0-11.

Martínez tekende in de 79e minuut voor de 0-12, waarmee Ajax het record van 1972 verbeterde. Het werd nog erger voor het arme VVV, want drie minuten voor tijd maakte Traoré zijn vijfde en zette hij de historische 0-13-eindstand op het scorebord.