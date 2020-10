Jai Hindley is dolgelukkig met het veroveren van de roze leiderstrui zaterdag in de voorlaatste etappe in de Giro d'Italia. al beseft de Australiër dat zijn ploeggenoot Wilco Kelderman baalt. De Nederlander moest in de bergetappe al snel lossen en zakte naar de derde plaats in het algemeen klassement.

"Het is niet ideaal dat ik het roze van Wilco overneem, maar ik ben blij dat de trui in de ploeg blijft", aldus Hindley, die sinds 2018 voor Sunweb rijdt. De 24-jarige renner is pas bezig aan zijn derde grote ronde. Vorig jaar werd hij 35e in de Ronde van Italië en nu lonkt de eindzege. "De leiderstrui dragen in een grote ronde is een droom die uitkomt. Dit wilde ik als klein jongetje al."

Hindley begon de 190 kilometer lange etappe van Alba naar Sestriere met twaalf seconden achterstand op Kelderman. Op de voorlaatste klim moest de Amersfoorter lossen bij de groep met favorieten, waarna Hindley uiteindelijk overbleef met Tao Geoghegan Hart en de sprint-a-deux verloor van de Brit. Hindley pakte wel de leiding in het algemeen klassement, maar het verschil met Geoghegan Hart is met enkele duizendsten bizar klein.

Hindley probeerde in de laatste kilometers nog wel weg te rijden bij Geoghegan Hart om het verschil groter te maken. "Tao zag er niet ijzersterk uit, ik dacht hem te kunnen afschudden. Maar het lukte helaas niet en daarna had hij betere benen in de sprint."

De sprint tussen Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga alles geven in de tijdrit'

Het wordt voor Hindley een nog zware laatste dag met een tijdrit over 15,7 kilometer van Cernusco sul Naviglio naar Milaan. Hij is zeker geen tijdritspecialist. Geoghegan Hart is dat ook niet, maar zijn tijdrit wordt wel hoger ingeschaald dan die van de klassementsleider.

"Ik ga morgen alles geven wat ik in met heb", keek Hindley alvast vooruit. "Maar los van het eindresultaat ben ik nu al heel blij met alles wat ik deze Giro heb laten zien."

Geoghegan Hart, die rijdt voor INEOS Grenadiers, benadrukte ook dat hij nu al blij is met de Giro, wat er ook gebeurt in de tijdrit. Aan een voorspelling wilde hij zich niet wagen. "Dit is wielrennen en daarin kan van alles gebeuren. Hopelijk heb ik weer een fantastische dag", aldus de 25-jarige Geoghegan Hart.

De afsluitende tijdrit van de Giro begint zondag om 13.20 uur. De achterstand van Kelderman op Hindley en Geoghegan Hart bedraagt 1.32.