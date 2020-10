Jackie Groenen is trots op haar twee doelpunten van vrijdag tegen Estland (7-0-zege). De middenvelder scoort vrijwel nooit voor de Oranjevrouwen, maar in de EK-kwalificatiewedstrijd in het Hitachi Capital Mobility Stadium was het in zowel de eerste als tweede helft raak.

"In de rust was iedereen een beetje geschrokken, omdat ik een keer gescoord had", zegt Groenen met een glimlach. "Het is leuk om ook een keer op het formulier te staan. En nog wel twee keer ook."

De 25-jarige Groenen speelde tegen Estland haar 63e interland. Hoewel ze vorig jaar nog de winnende treffer maakte in de halve finale van het WK tegen Zweden (1-0), stond de doelpuntenteller tot vrijdagavond pas op drie. Ter vergelijking: collega-middenvelder Sherida Spitse scoorde in het afgelopen jaar alleen al tien keer in de EK-kwalificatie.

"Ik had er graag nog eentje bij geprikt tegen Estland, dan had ik mijn totale aantal interlandgoals in een wedstrijd verdubbeld", weet Groenen. "Maar ja, twee is ook al heel veel voor mijn doen."

250 Samenvatting Oranjevrouwen-Estland (7-0)

'Je loopt er niet zomaar overheen'

Groenen had mede door haar twee goals een flink aandeel in de ruime zege van Nederland, die goed was voor het veiligstellen van een ticket voor het EK in 2022 in Engeland. Oranje was tegen Estland - zoals in eigenlijk iedere wedstrijd in de kwalificatie - veel sterker, maar volgens Groenen is een monsterscore geen vanzelfsprekendheid tegen zo'n tegenstander.

"De mensen denken dat we hier zomaar overheen lopen. Dat moet ook, maar dat is niet makkelijk. Estland wilde alleen tegenhouden en dan kom je er niet zomaar doorheen. Maar we hebben het tempo hoog gehouden en dan kun je er toch een mooie score van maken. We mogen tevreden zijn."

Oranje speelt komende dinsdag alweer in de EK-kwalificatie. De ploeg gaat op bezoek bij Kosovo en dan is een ruime zege opnieuw het doel. Alle acht de groepswedstrijden tot dusver werden gewonnen door de vicewereldkampioen, resulterend in het eclatante doelsaldo van 36 voor en 3 tegen.