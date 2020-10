Sarina Wiegman is uiteraard blij dat het EK-ticket binnen is voor de Oranjevrouwen, al was het in de groep geen moment spannend. De 7-0-overwinning op Estland, waarmee de kwalificatie in Groningen werd veiliggesteld, toonde eens te meer aan dat het gat tussen Nederland en veel andere landen enorm is.

"Ik vond het leuk om naar te kijken, maar het was geen wedstrijd", zei Wiegman vrijdag. De bondscoach was wel tevreden over het spel van haar ploeg tegen de nummer 95 van de wereld, die door goals van Daniëlle van de Donk (twee), Jackie Groenen (twee), Sherida Spitse, Aniek Nouwen en Katja Snoeijs met 7-0 werd verslagen.

"Tot in de laatste minuut bleven we jagen op doelpunten, dat is een compliment waard. Een grote uitslag werd ook verwacht, maar je moet het iedere keer toch maar weer doen. We wilden het kwaliteitsverschil uitdrukken in cijfers en dat is gelukt."

Het feit dat Girondins Bordeaux-aanvaller Snoeijs en PSV-verdediger Nouwen voor hun eerste interlandtreffer tekenden, maakte de avond volgens Wiegman extra bijzonder. "Ze zitten al een tijdje bij de groep en ontwikkelen zich goed, maar ze zijn nog jong. Iedereen gunt ze een doelpunt, zo bleek ook uit de reacties van de spelers bij het juichen."

'Er werden al grappen gemaakt'

Voor Wiegman was het ook een aparte avond, omdat ze het EK, dat in 2022 in Engeland gehouden wordt, niet zal meemaken met Oranje. De bondscoach verlaat Nederland komende zomer na de Olympische Spelen in Tokio en wordt bondscoach van de Engelsen.

"In de kleedkamer zei ik al: 'Jullie gaan naar het EK en ik ben daar ook, haha.' Er werden al aardig wat grappen gemaakt. Het kan een bijzondere confrontatie worden over twee jaar, maar dat duurt nog even. Ik ben nu alleen met Nederland bezig en ga vanavond even genieten. Fijn dat het EK-ticket binnen is."

Oranje speelt komende dinsdag alweer in de EK-kwalificatie. De ploeg gaat op bezoek bij Kosovo en dan is een ruime zege opnieuw het doel. Alle acht de groepswedstrijden tot dusver werden gewonnen door de vicewereldkampioen, resulterend in het eclatante doelsaldo van 36 voor en drie tegen.