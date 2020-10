De Oranjevrouwen hebben zich vrijdagavond met een zeer ruime overwinning geplaatst voor het EK in de zomer van 2022 in Engeland. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was in het Hitachi Capital Mobility Stadion met 7-0 te sterk voor Estland.

Halverwege leidde Oranje in Groningen met 4-0 door twee goals van Daniëlle van de Donk, een treffer van Jackie Groenen en een benutte strafschop van Sherida Spitse. Na rust maakte Groenen haar tweede doelpunt en ook Aniek Nouwen en Katja Snoeijs waren trefzeker.

De monsterzege past in de kwalificatiereeks van Oranje die geen moment spannend was. Alle acht de groepswedstrijden tot dusver werden gewonnen door de vicewereldkampioen, resulterend in het eclatante doelsaldo van 36 voor en drie tegen.

Het is de vierde keer in totaal en de vierde keer op rij dat de Oranjevrouwen naar het EK gaan. In 2009 debuteerde de ploeg in Finland met een halvefinaleplaats, in 2013 in Zweden was de groepsfase het eindstation en drie jaar geleden werd in eigen land de titel gepakt.

Het EK zou eigenlijk in 2021 worden afgewerkt, maar door de coronacrisis is het toernooi een jaar uitgesteld. Komende zomer debuteert Oranje op het olympisch voetbaltoernooi in Tokio.

Voor rust bijna hattrick Van de Donk

Nederland had eerder in de kwalificatie in Tallin ook al met 0-7 gewonnen van Estland en in Groningen was het niveauverschil opnieuw enorm. Het duurde in een leeg Hitachi Capital Mobility Stadion maar zeven minuten tot de openingsgoal van Van de Donk, die een voorzet van Dominique Janssen binnenkopte (1-0).

Ook de 2-0 was van Van de Donk. De Estse keeper Karina Kork had in de zestiende minuut nog een antwoord op het schot van Groenen, maar ze was kansloos bij de rebound van de middenvelder van Arsenal. Tien minuten later was het wel raak voor Groenen (3-0), na een prachtig steekpassje van Vivianne Miedema.

Oranje leefde zich heerlijk uit tegen de nummer 95 van de FIFA-wereldranglijst, al verzuimden basisdebutant Snoeijs (schot op de paal) en Miedema (lobje op de lat) de score verder op te voeren. De 4-0, een strafschop van Spitse na 38 minuten, viel nog wel in de eerste helft. Van de Donk had voor rust zelfs op een hattrick kunnen staan, maar ze faalde jammerlijk voor open doel.

Nouwen maakt eerste interlandgoal

In de hoop de score nog enigszins draaglijk te houden leek Estland na rust alleen maar verder terug te zakken, zonder ook maar aan aanvallen te durven denken. Oranje combineerde er even wat moeilijker doorheen, terwijl Lieke Martens van afstand over schoot en een vrije trap van Spitse in de muur eindigde.

Na 65 minuten was het toch weer raak. Groenen maakte haar tweede door een afvallende bal overtuigend binnen te schieten (5-0), waarna verdediger Nouwen een kwartier voor tijd een voorzet binnenkopte (6-0). Het was de eerste interlandtreffer van de 21-jarige verdediger van PSV.

Ook Snoeijs maakt nog haar eerste interlandgoal en bepaalde zo de eindstand in de 83e minuut op 7-0. Met die uitslag plaatste Nederland zich in stijl voor het EK, al zal dat door de coronamaatregelen niet groots gevierd worden. Bovendien speelt Oranje dinsdag alweer in de kwalificatie. Kosovo is dan in Pristina de tegenstander en ook dan mag een ruime overwinning verwacht worden.