Sarina Wiegman wil dat de Oranjevrouwen met aantrekkelijk spel en een ruime overwinning op Estland een ticket voor het EK volgend jaar in Engeland veiligstellen. Nederland heeft vrijdag in het Hitachi Capital Mobility Stadion drie punten nodig voor kwalificatie.

"We zijn tevreden als we een hele wedstrijd goed spelen. Twee helften domineren en niet maar een helft, zoals tegen Rusland. Toen waren we na rust slordig", doelt Wiegman op de 0-1 zege van Oranje vorige maand in Moskou. "We willen ook meer scoren dan toen."

De heenwedstrijd tegen Estland, ruim een jaar geleden, werd met liefst 0-7 gewonnen door Oranje. Het was een van de vele ruime overwinningen in de EK-kwalificatie voor de ploeg van Wiegman, die alles won en een veelzeggend doelsaldo heeft van 29 voor en drie tegen.

"In de vorige kwalificatiecyclus, voor het WK 2019, hadden we moeite met landen als Ierland en Slowakije. Die verdedigden stug", vervolgt Wiegman. "Maar die landen zijn verder dan Estland en ook Turkije, waar we met 0-8 van wonnen. Het doel in deze groep is daarom iedere wedstrijd goed spelen en met mooie cijfers winnen. Al is dat soms lastig, omdat een land niet eens de intentie heeft een goal te maken en helemaal terugzakt. Maar goed, dan moeten we maar beter spelen in de kleine ruimte."

Sarina Wiegman deze week op de training van Oranje. (Foto: Pro Shots)

'We weten dat de mensen thuis kijken'

Bijzonder voor Oranje wordt tegen Estland dat de ploeg voor het eerst in eigen land in een leeg stadion gaat spelen door de coronacrisis, maar volgens Wiegman mag dat geen excuus zijn.

"De spelers hebben inmiddels behoorlijk wat ervaring met wedstrijden zonder publiek. En natuurlijk, we zijn gewend dat het in Nederland vol zit, dat is geweldig en geeft een boost. Maar ook zonder publiek willen we goed zijn, we weten dat er thuis veel mensen zitten te kijken. En er staat een EK-ticket op het spel."

Wiegman mist tegen Estland de geblesseerde Anouk Dekker, Jill Roord en keeper Sarina van Veenendaal, die in de basis vervangen wordt door Lize Kop van Ajax. Mocht Nederland niet winnen in Groningen, waar vrijdag om 19.30 uur wordt afgetrapt, dan kan dinsdag in de uitwedstrijd tegen Kosovo alsnog een EK-ticket worden gepakt.