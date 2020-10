Perr Schuurs baalt ervan dat hij woensdag een aandeel had bij de goal van Liverpool in het met 0-1 verloren Champions League-duel in de Johan Cruijff ArenA. De verdediger van Ajax liet Sadio Mané glippen, waarna Nicolás Tagliafico de voorzet van de Senegalees in eigen doel werkte.

"Het was ongelukkig", zegt Schuurs over het moment in de 35e minuut. "Het begon bij mij en het eindigde in een goal waardoor we verliezen. Dat is niet goed."

Voor de 20-jarige Schuurs, die dit seizoen voor het eerst vaste basisspeler is bij Ajax, was het even schakelen tegen de 28-jarige Mané, die van een ander kaliber is dan de aanvallers in de Eredivisie.

"Hij is snel en sterk, een van de beste aanvallers van de wereld. Zoals heel Liverpool top is, maar ik denk dat we ons daar goed tegen hebben geweerd. Het heeft alleen niets opgeleverd. We hadden wel een punt verdiend."

68 Liverpool op 0-1 tegen Ajax door eigen goal Tagliafico

'Deze lijn doortrekken'

Ajax kreeg tegen de Premier League-kampioen genoeg kansen om te scoren, maar Quincy Promes faalde oog in oog met doelman Adrián, een inzet van Dusan Tadic werd van de lijn gehaald en een hard schot van Davy Klaassen eindigde op de paal.

"We hadden minimaal één keer moeten scoren", vindt Schuurs. "Dat gevoel overheerst bij mij en ik denk ook bij de rest van het team. Er zat meer in, maar we hebben niet slecht gespeeld. Deze lijn moeten we doortrekken en dan kunnen we het iedere ploeg lastig maken."

De andere wedstrijd in groep D werd door Atalanta met 0-4 gewonnen bij FC Midtjylland. Duván Zapata, Alejandro Gómez, Luis Muriel en Aleksey Miranchuk scoorden voor de Italiaanse club, die volgende week dinsdag in Bergamo de volgende tegenstander van Ajax is in de Champions League.