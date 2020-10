Mathieu van der Poel kon zijn geluk niet op na zijn zege zondag in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander klopte zijn Belgische rivaal Wout van Aert met miniem verschil, waarna het even duurde voordat hij kan geloven dat hij 34 jaar na zijn vader Adrie van der Poel 'Vlaanderens Mooiste' had gewonnen.

"Ineens was de finishlijn er. Ik keek niet naar het wiel van Wout, omdat ik kapot zat. Ik heb wel tien keer de bevestiging gevraagd voordat ik durfde te juichen. Het is écht zo. Ik ben zo blij", aldus Van der Poel enkele minuten na de spannende finish.

De 25-jarige Van der Poel en de één jaar oudere Wout van Aert mochten het met zijn tweeën uitvechten, nadat medekoploper Julian Alaphilippe op 35 kilometer van de meet op een motor was gebotst en met veel pijn op het asfalt bleef liggen.

In de laatste kilometer duurde het vervolgens heel lang tot de sprint begon. "Ik zat kapot, maar Wout nam ook geen initiatief, dus die zat er ook doorheen. Ik wist: hoe langer we wachten, hoe beter mijn sprint zou zijn. Ik moest de sprint van mijn leven rijden en dat heb ik gedaan. Ik voelde de verzuring tot achter mijn oren, maar bleef wel sprinten. Alles was perfect, het is gelukt."

Tweede Nederlandse winnaar deze eeuw

Van der Poel is de tweede Nederlander deze eeuw die de Ronde van Vlaanderen wint. Twee jaar geleden was Niki Terpstra de snelste en daarna moeten we terug naar de overwinning van Van der Poels vader Adrie van der Poel in 1986.

Voor de renner van Alpecin-Fenix is de Ronde van Vlaanderen de mooiste zege van zijn wegseizoen, nadat hij zich anderhalve week geleden in de Brabantse Pijl had laten verrassen door Alaphilippe en tweede werd. "Dit maakt zoveel goed. Echt waar", zei Van der Poel.

Vorig jaar won Van der Poel met de Amstel Gold Race, die dit jaar geschrapt is, ook al een klassieker. Hij was toen de eerste Nederlandse winnaar sinds Erik Dekker in 2001.